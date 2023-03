OL : El Arouch, ça devient fou !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Réclamé par les supporters de l’OL depuis plusieurs mois, Mohamed El Arouch a joué trente minutes contre Grenoble en Coupe de France.

Profitant des pépins physiques de plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais au milieu de terrain et dans le secteur offensif, Mohamed El Arouch a bénéficié d’un temps de jeu important mardi soir face à Grenoble en Coupe de France. Et en l’espace de trente minutes, le milieu de terrain de 18 ans a déjà séduit beaucoup de monde. Il faut dire que son petit gabarit, ses facilités techniques et sa niaque pour vite récupérer le ballon sautent aux yeux, même s’il convient de rester prudent alors que l’OL jouait mardi à domicile contre une équipe de Ligue 2. Sur les réseaux sociaux en tout cas, la hype Mohamed El Arouch est déjà bien réelle et pas seulement de la part des supporters lyonnais. En effet, certains spécialistes neutres du ballon rond ont également été séduits par les premiers pas du milieu offensif issu de l’académie lyonnaise.

Mohamed El Arouch a séduit Laurent Blanc

Mohamed El Arouch, dont le nom a été scandé par le Groupama Stadium lors de son entrée en jeu, a déjà tapé dans l’œil de Walid Acherchour. « Oui oui c’est bien le foot qu’on aime » a publié le consultant de Winamax TV et de l’After Foot. « Des gens ont voulu nous mettre dans la tête que Mohamed El Arouch allait avoir du mal au début en professionnel parce qu'il est petit. Suffit d'avoir vu plus de 4-5 matchs du gamin pour savoir qu'il n'y a aucun doute à avoir à son sujet. Il est beaucoup trop fort » surenchérit un supporter lyonnais influent suivi par plus de 6.000 followers. « El Arouch a montré que la taille ne faisait pas tout. Du moment que l'envie, la hargne sont là en plus du talent, tu dois jouer » publie un autre supporter de l’OL. C’est d’ailleurs ce que fait Laurent Blanc, lequel donne de plus en plus de temps de jeu à la nouvelle pépite lyonnaise. « Je l’ai utilisé à gauche mais il peut jouer partout. Mohamed, techniquement je savais qu’il serait au niveau. Il a fait une bonne entrée, c’est intéressant pour lui. Quand on fait de la place pour les jeunes, il faut les faire jouer » a brièvement analysé après la victoire lyonnaise contre Grenoble l’entraîneur Laurent Blanc. Qui devrait encore s’appuyer sur Mohamed El Arouch lors des prochains matchs en raison des nombreuses absences à l’OL.