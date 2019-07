OL : Effrayé par son comportement, Lyon recale ce joueur !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ de Ferland Mendy au Real Madrid pour 50 ME, l’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de recruter au poste de latéral gauche. A moins d’un retournement de situation, c’est Youssouf Koné qui devrait remplacer l’international tricolore. Mais avant de foncer sur le Lillois, l’état-major de l’OL a exploré de nombreuses pistes. Le nom de Dalbert a notamment filtré, tout comme celui de Théo Hernandez. Mais selon Soccer Link, c’est finalement au Milan AC que le frère du champion du monde Lucas va poursuivre sa carrière, en échange de 20 ME.

Et c’est visiblement sans regret que Jean-Michel Aulas va laisser filer le défenseur gauche du Real Madrid en Italie. En effet, le média explique que l’Olympique Lyonnais avait deux gros doutes : sur le comportement souvent critiqué du Français, et sur son salaire très élevé depuis sa signature au Real Madrid. Désormais, l’annonce officielle du transfert de Théo Hernandez pour le Milan AC est attendue dans les prochains jours, et marquera la fin de cette piste qui ne faisait donc pas l’unanimité à Lyon. Pour rappel, les Gones sont proches d’un accord à hauteur de 37 ME avec Lille pour les venues de Thiago Mendes et donc de Youssouf Koné, le probable latéral gauche titulaire de Lyon l’an prochain.