OL : Ecoeuré par Aulas, Lisandro Lopez vide son sac avec Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Idole des supporters lyonnais, sauce Gerland, Lisandro Lopez a fait les belles heures du club rhodanien, mais visiblement il n'est pas parti qu'avec des bons souvenirs de l'OL. Et c'est notamment à Jean-Michel Aulas que Licha en veut énormément, le joueur argentin n'ayant pas du tout apprécié l'attitude du président de l'Olympique Lyonnais lorsque son départ a été envisagé. Car Lisandro Lopez accuse Jean-Michel Aulas de l'avoir privé d'un transfert à la Juventus et à Chelsea.

Et malgré les années qui passent, Lisandro Lopez ne l'a toujours pas digéré comme il l'a raconté ce mercredi dans la presse argentine. « Après trois ans et presque 80 buts, Rémi Garde a décidé de me faire jouer ailier gauche, avec Gomis en pointe, Lacazette à droite et Grenier ou Gourcuff à la création. Je n'étais pas d'accord. Après six mois comme ça, j'ai rendu le brassard de capitaine et j'ai dit que je préférais être remplaçant que jouer à ce poste. A la fin de la saison, j'avais l'opportunité d'aller à la Juventus. Le président de Lyon a refusé. A une semaine de la fin du mercato, Andre Villas-Boas m'appelle pour jouer à Tottenham. Nous étions d'accord sur tout, et le président m'a encore fermé la porte. J'ai appris à ce moment-là que Villas-Boas avait fait une offre pour moi avec Chelsea, mais qu'on ne me l'avait jamais dit. J'étais tellement déçu que je me suis promis de ne plus jamais jouer en Europe », a confié, dans Identidad Racinguista, Lisandro Lopez, qui affirme être finalement parti au Qatar car après ce clash il refusait de jouer en Europe, alors que l’Olympique Lyonnais négociait avec le Napoli et avec l’AS Monaco.