OL : Ducrocq supplie Aulas d'arrêter son cirque sur Twitter

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis une semaine, la tension est à son comble du côté de l’OL. Et pour cause, l’affaire Genesio a enflammé l’environnement lyonnais et ce n’est pas la communication de Jean-Michel Aulas qui va apaiser les choses. Au micro de RMC Sport, Pierre Ducrocq est revenu sur la situation actuelle de l’OL et sur les interventions controversées de Jean-Michel Aulas sur Twitter.

« A la place de Genesio, je pense que tout le monde aurait pu réagir de cette manière quand tu es dérangé dans un moment familial, etc. Mais la communication de l’OL a été inexistante donc très mauvaise à la suite de cet incident. Je ne parle même pas des interventions de Jean-Michel Aulas sur Twitter qui en deviennent franchement ridicules aux yeux de tous les supporters lyonnais et même de tous ceux qui suivent le football en règle générale. Je suppose que beaucoup lui ont fait comprendre que c’est ridicule. Mais il ne change pas » a déploré l’ancien défenseur du PSG. Un avis sans doute partagé par de nombreux supporters, dont certains sont désespérés devant les tweets à répétition de leur président…