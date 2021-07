OL : Du mouvement à Lyon, mais pas dans le bon sens !

Dans : OL.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur le mercato des clubs de Ligue 1 et Lyon fait partie des écuries les moins actives.

Au contraire du PSG, de Marseille ou encore de Rennes et de Nice, l’Olympique Lyonnais peine à véritablement lancer son mercato. Pour le moment, les Gones de Juninho et de Jean-Michel Aulas se sont contentés de recruter deux joueurs libre avec le latéral gauche Henrique Silva et le défenseur central Damien Da Silva. Pour l’heure, c’est un peu léger pour faire rêver les supporters d’autant que dans le sens des départs, Memphis Depay a fait ses valises. Mais pour le quotidien national, il se pourrait que cette tendance très calme se poursuive à Lyon, qui n’a pas prévu de faire valser les billets dans les prochaines semaines.

« En difficultés financières, Lyon ne fera certainement pas de folies lors de ce mercato. L'absence de qualification pour la Ligue des champions a marqué un coup d'arrêt. Juninho a opté pour des solutions moins, voire pas du tout, onéreuses » évoque le média, pour qui il devrait en revanche y avoir du mouvement dans le sens des départs à l’Olympique Lyonnais. « L'heure semble donc plutôt aux départs. L'OL a laissé partir cinq joueurs pour le moment pour un total de 3 M€. Et parmi ces départs, celui de Melvin Bard, jeune promesse lyonnaise, qui n'a pas ravi les supporters rhodaniens ». Selon toute vraisemblance, Houssem Aouar fera également ses valises. Courtisé par la Juventus Turin il y a un an, l’international tricolore est désormais la cible de plusieurs clubs de Premier League. Sur le côté gauche, Maxwel Cornet a aussi de grandes chances de partir. L’international ivoirien aimerait rejoindre le Hertha Berlin tandis que l’OL a fixé son prix à hauteur de 13 ME sur le marché des transferts.