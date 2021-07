OL : Aouar à Tottenham, il y a un gros problème

Dans : OL.

Alors que les deux clubs rivaux du nord de Londres, Tottenham et Arsenal, s’intéressent à Houssem Aouar, les Spurs ont un atout de poids : Tanguy Ndombele.

Et si Tanguy Ndombele faisait son grand retour à Lyon, deux ans après son incroyable transfert de 60 ME ? Tottenham n’a pas vraiment été totalement convaincu par les performances du milieu français. La preuve en est, les Spurs envisagent d’échanger Tanguy Ndombele contre Houssem Aouar, qui dispose d’une porte de sortie cet été. L’idée paraît incroyable et pourtant. Elle permettrait à Tottenham de prendre les devants dans la course avec son rival, Arsenal, à en croire le journaliste pour ESPN, Mark Ogden.

« Aouar est un joueur qu'Arsenal avait très envie de signer l'année dernière. Cela n’avait pas pu se faire. Je pense que ça va être compliqué. Il est évidemment sur le marché cet été. Entre Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal, je pense qu'un accord sera conclu. Mais, pour le moment, les Spurs semblent avoir la meilleure idée avec un échange de joueurs. Je ne vois tout simplement pas comment cela peut se faire termes de finances. Le problème avec cet accord est que Ndombele gagne beaucoup d'argent. Il serait d'une certaine manière le plus gros revenu à Lyon, donc il pourrait y avoir un problème au niveau des finances de l’OL », a cependant reconnu Mark Ogden.

La question est donc de savoir si Lyon est capable d’assumer le salaire de Tanguy Ndombele. Et si Juninho et Peter Bosz sont attirés par ce scénario. L’affaire a quand même tout l’air d’une aubaine. The Sun assurait ce lundi que l’OL pourrait accepter une offre d’à peine 20 ME pour Houssem Aouar, alors que contrat de Tanguy Ndombele avec les Spurs court jusqu’en 2025. Sa valeur, estimée à 50 ME par Transfermarkt, est bien plus importante que celle de son ancien coéquipier, mais c'est surtout le salaire aux normes Premier League qui est le vrai problème.