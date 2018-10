OL : Domenech pique l'OL et cite deux coupables

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Supporter avéré de l'Olympique Lyonnais, Raymond Domenech a suivi le match entre l'OL et Donetsk, mardi soir. Et à l'heure du bilan, l'ancien sélectionneur avoue que des choses l'agacent prodigieusement dans le comportement de la formation de Bruno Genesio, et Raymond Domenech de pointer directement deux joueurs rhodaniens dont il estime qu'ils n'ont pas aidé le jeu de leur formation.

Sur la chaîne L'Equipe, son analyse est réaliste et sans pitié. « Faut quand même demander à Aouar et Traoré s’ils se souviennent comment il faut faire pour défendre (...) Ce match c’est Lyon, c’est comme ça, on peut tout attendre avec eux. Même quand ils sont revenus à 2-2 j’étais inquiet. Dans l’euphorie ils étaient capables d’en prendre un, et d’ailleurs ils ont failli en prendre un. C’est le résumé en un match de leur saison... mais c’est leur saison depuis quelques saisons. On a vu ce qu’ils pouvaient faire dans les deux sens. Quand t’es Lyonnais, tu pries à chaque match (...) Ce qui est clair c'est que l’avenir se jouera lors des deux matches contre Hoffenheim », prévient Raymond Domenech, qui se demande quand même pourquoi l'Olympique Lyonnais n'arrive pas à rester à un niveau stable au fil des matches et cela depuis quelques années.