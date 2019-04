OL : Fékir et Aulas ont un mois à tenir avant d'attaquer ce dossier XXL

Dans : OL, Mercato.

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ». Fidèle à l’adage, Nabil Fékir n’avancera pas d’un iota sur la question de son avenir en ce mois d’avril.

Et pour cause, c’est au 1er mai qu’il mettra un terme au contrat qui le lie avec l’agent Jean-Pierre Bernès, dont il souhaite se séparer depuis l’échec de son transfert à Liverpool l’été dernier. Autant dire qu’aucune discussion n’aura lieu entre le futur ex-agent du capitaine lyonnais, et le club rhodanien. Mais cela n’empêche pas de tâter le terrain, la fin de saison arrivant désormais vite et le champion du monde n’ayant plus qu’une année de contrat ensuite. Jean-Michel Aulas n’a pas caché son envie de conserver son meneur de jeu, même si la réciproque n’est pas forcément évidente. En tout cas, le président de l’OL a effectué le premier appel du pied dans les colonnes du Progrès.

« Si l’on avait un jour la possibilité de le prolonger, comme on l’a fait chez les féminines avec Wendie Renard, ce serait merveilleux. Ma volonté serait, le jour où il pourra discuter, qu’il reste avec nous », a fait savoir le dirigeant rhodanien. Autant dire que Jean-Michel Aulas attend lui aussi avec une certaine impatience la fin de ce mois d’avril pour avancer dans ce dossier. En attendant, Nabil Fékir a lui aussi commencé à s'activer, évoquant des doutes quant à son avenir. Une manière de conserver toutes les portes ouvertes en vue de l'été.