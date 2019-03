OL : Diop effondré après son énorme boulette à Strasbourg

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

Tandis que l’OL menait au score face à Strasbourg samedi après-midi, les Gones ont concédé le match nul (2-2).

Deux points de perdus pour l’équipe de Bruno Genesio, qui avait décidé de faire tourner pour l’occasion. Habituellement remplaçant, Pape Cheikh Diop était notamment titulaire. Et l’international espoirs espagnol s’est rendu coupable d’une grosse erreur de relance, laquelle a entraîné le second but du RCSA, signé Ajorque. Après la rencontre, l’ancien joueur du Celta Vigo avait bien du mal à masquer sa déception.

« On a très bien commencé le match. On a bien joué pendant une bonne partie du match. On a dominé les débats en menant par deux buts. On a malheureusement ensuite baissé les bras. C’est triste. On devrait être plus concentré jusqu’à la fin du match. Je suis vraiment attristé, ce soir (Ndlr, hier soir), après mon erreur » a confié, totalement dépité, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Qui a assurément connu de meilleurs moments cette saison, comme la période durant laquelle il avait enchaîné des titularisations contre Manchester City et Marseille, avait des grosses performances à la clé.