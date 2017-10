OL : Deux pistes anglaises pour extirper ce défenseur de l'OL ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Considéré par Bruno Genesio comme le troisième défenseur central de l’équipe derrière Marcelo et Morel, Mouctar Diakhaby ne devrait pourtant pas manquer de temps de jeu cette saison.

Le Brésilien, exclu à Angers, est suspendu pour le prochain match face à Monaco, et le jeune défenseur central sera logiquement sollicité. Avec le calendrier musclé qui attend l’OL, le natif de Vendôme va pouvoir se montrer. Pour le bonheur de son futur club ? En effet, à 20 ans et après une première saison intéressante au plus haut niveau, le joueur espérait bien devenir un titulaire à Lyon. Ce n’est pour le moment pas le cas et sa situation intéresse du beau monde. Outre la Juventus, dont l’intérêt date de la double confrontation avec le club turinois la saison passée en Ligue des Champions, la presse anglaise évoque des premières sollicitations de deux formations de Premier League, dont les noms n’ont pas été révélés.

La jeunesse de Diakhaby, son excellent jeu de tête et sa présence physique ont évidemment de quoi éveiller quelques intérêts pour un joueur qui ne partira pas à moins de 10 ME, a déjà fait savoir Jean-Michel Aulas. Et ce ne sera à priori pas pour cet hiver, sachant que l’OL devrait encore avoir besoin de son arrière central pour cette saison, sauf si une nouvelle recrue devait arriver à ce poste. En effet, Bruno Genesio n’est plus du tout désireux d’aligner Mapou Yanga-Mbiwa, et avec les départs de Nkoulou et Mammana cet été, le choix est désormais très limité.