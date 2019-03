OL : Deux changements malheureusement imposés à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Après la défaite surprise de Lille dans les toutes dernières minutes vendredi soir contre Monaco, l'Olympique Lyonnais a l'occasion dimanche de revenir à quatre points du LOSC en cas de victoire face à Montpellier. Cela serait une belle manière de tourner la page Ligue des champions, même si face aux Héraultais l'OL sera encore impacté par l'élimination face au FC Barcelone. En effet, outre la lourde défaite vécue au Camp Nou, il y a deux dégâts dans l'effectif lyonnais et la formation de Bruno Genesio va le payer dimanche contre le MHSC.

Comme le rappelle Le Progrès, deux cadres de l'Olympique Lyonnais seront absents pour cette rencontre très importante, et non des moindres. « Arrêté trois à quatre semaines pour une lésion musculaire à un quadriceps, Ferland Mendy ne disputera pas le quarantième match de sa saison lyonnaise ce dimanche contre Montpellier. La commotion cérébrale subie par Anthony Lopes ne plaide pas plus pour sa présence sur le pré dimanche après-midi. On peut donc s’attendre à au moins deux changements dans l’équipe lyonnaise par rapport à celle qui a évolué à Barcelone », rappelle le quotidien régional. Concernant Anthony Lopes, c'est évidemment Mathieu Gorgelin qui le remplacera, pour Ferland Mendy le nom de Fernando Marçal revient le plus souvent.