OL : Des attaquants qui ne savent pas marquer, Laurent Blanc s'agace

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours aussi irrégulier, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à trouver la faille contre Lorient en Ligue 1 dimanche (0-0). La faute au manque de réalisme des attaquants lyonnais.

Après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, où l’OL devra aller défier le FC Nantes à La Beaujoire, le club rhodanien voulait enchaîner en championnat pour continuer à rêver du Top 5 et des places européennes. Sauf que Lyon n’a pas réussi à battre Lorient malgré un nombre incalculable d’occasions avec 17 tirs et un Expected Goals de 2,29. Autant dire que les Gones auraient dû l’emporter en marquant plusieurs buts, sauf que les attaquants lyonnais, à savoir Barcola, Sarr et Cherki, ont manqué de réalisme devant la cage. Le gros défaut de l’OL en ce moment, d’après les dires de Laurent Blanc.

« Ça s'apprend d'être agressif dans la surface »

🎙 Notre coach Laurent Blanc revient sur l'agressivité offensive qui nous a manqué aujourd'hui. #OLFCL (0-0)



L'Après-Match est sur #OLPLAY 📱💻 https://t.co/ZkaxHWqy6N pic.twitter.com/4so9hRkc3S — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2023

« Il y a certainement des regrets quand on voit le déroulement du match. Ce qui me désole c'est qu'il n'y a pas eu de but quand je vois ce match, avec la qualité des deux équipes et les occasions. Je pense que Lyon méritait de gagner. Il aurait fallu être plus tueur pour l'emporter. Avoir des occasions, c'est bien mais les convertir c'est encore mieux. J'ai trouvé un match abouti mais avec autant d'occasions, on va se demander comment nous avons fait pour ne pas gagner. Le point noir, c'est la concrétisation des occasions que nous nous sommes créées. C'est ce qui manque sur ce match. Ça s'apprend d'être agressif dans la surface pour marquer des buts. Il y en a qui l'ont de manière innée et d'autres doivent le travailler. Et je pense que certains joueurs de Lyon doivent travailler cette qualité. Ça ne suffit pas de se créer des occasions », a lancé, sur OL Play, l’entraîneur lyonnais, qui sait que Lacazette manque cruellement à Lyon en ce moment…