Dans : OL, Ligue 1.

Le dernier titre de champion de France décroché par l'Olympique Lyonnais remonte désormais à dix ans, cette saison-là l'OL réussissant Coupe-Championnat. Depuis, si l'OL a encore goûté au parfum de la Coupe de France, il n'a pas réussi à retrouver le sommet de la Ligue 1. Se confiant dans France-Football, Jean-Michel Aulas admet ce mardi que les sept titres enchaînés par Lyon entre 2002 et 2008 l'ont incité à écouter de mauvais conseils.

Et le président de l'Olympique Lyonnais admet le regretter très amèrement depuis dix ans. « On fait un modèle durable. On préfère dépenser 500 ME dans un stade que dans des joueurs venus de l’extérieur. On joue cette année la Coupe d’Europe pour la vingt-deuxième fois de suite. On est le club français qui a joué le plus de matches de Coupes d’Europe, très largement devant Paris, Marseille et Monaco. On joue pour la quinzième fois la Ligue des champions. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne veut pas aller plus haut. Je regrette encore aujourd’hui – toutes les nuits, ça me hante – de ne pas avoir fait les investissements qu’il fallait la dernière année du sacre (2008) parce que tout le monde disait: “Le Championnat n’est plus intéressant.” On pensait que ça allait se perpétuer, ce qui était faux », avoue Jean-Michel Aulas, qui ne peut pas réécrire l'histoire, mais veut tout faire pour corriger cette erreur. Car le patron de l'Olympique Lyonnais est clair, il est toujours affamé de titres pour l'OL.