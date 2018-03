OL : Depay vendu au mercato, c'est possible annonce un agent

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Toujours aussi difficile à cerner par Bruno Genesio comme pour les suiveurs de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay réalise une saison à son image, avec du très bon et parfois de l’incompréhensible. Arrivé pour être la tête d’affiche de l’attaque lyonnaise, le Néerlandais ne parvient pas à s’inscrire totalement dans le collectif. Pourtant, encore jeune et talentueux, l’ancien de Manchester United possède une belle cote sur le marché des transferts. La preuve avec l’intérêt annoncé depuis quelques semaines de la part du Milan AC, et qui n’étonne pas Fabrizio Ferrari, agent spécialisé sur le marché italien et français.

« J’ai entendu cette information. Lyon semblait encore il y a quelques temps se concentrer sur Depay et son avenir. Mais ils se disent aussi qu’ils peuvent très bien jouer sans lui depuis quelques temps. Depay n’est probablement pas dans une situation idéale à Lyon. Il peut être vendu, mais l’OL a les moyens de demander beaucoup d’argent pour le libérer », a souligné sur RMC celui qui s’occupait encore récemment des intérêts de Florian Thauvin. Pour la presse italienne, un tel transfert pourrait se jouer autour de la somme de 30 ME.