OL : Depay à Man Utd ? Aulas riposte en version barbare

Joueur le plus décisif de l’Olympique Lyonnais en 2018, Memphis Depay est également devenu l’arme offensive n°1 des Pays-Bas, ces derniers mois.

Clairement, l’ancien buteur de Manchester United a passé un cap et cela n’est évidemment pas passé inaperçu du côté d’Old Trafford. Cela tombe bien pour le club anglais, José Mourinho avait fait inclure, lors du transfert de Memphis Depay à Lyon, une clause de rachat permettant à Manchester United de faire revenir le Néerlandais pour une somme inférieure à 40ME. Et ce week-end, plusieurs médias ont affirmé que José Mourinho souhaitait activer cette clause afin de recruter le buteur rhodanien.

Une information que Jean-Michel Aulas n’a pas démentie, bien au contraire. Ce qui lui vaut d’être secoué sur les réseaux sociaux, où plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais lui reprochent d’avoir inclus cette clause. Ainsi sur Twitter, JMA est sorti du bois pour se défendre. Avec ironie, comme souvent. « Ha non, on s’est fait « entuber » ! » C’est une lecture qui démontre une grande intelligence et une grande connaissance du football ! » a lâché Jean-Michel Aulas, qui sous-entend clairement que l’Olympique Lyonnais n’aurait jamais pu obtenir le renfort de Memphis Depay, s’il n’avait pas inclus cette clause de rachat au moment du transfert en janvier 2017.