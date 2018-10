OL : Denayer sait comment faire pleurer le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jason Denayer le sait, l'Olympique Lyonnais sera regardé de très près dimanche soir à l'occasion du déplacement de l'OL au Paris Saint-Germain. Mais pour le défenseur belge, arrivé à Lyon lors du dernier mercato, il est évident que ses coéquipiers ont très clairement les moyens de faire mal à une formation du PSG qui a gagné la totalité de ses rencontres de Ligue 1. Pas de quoi inquiéter Jason Denayer, qui pense qu'en reproduisant le match gagné à Manchester City, l'Olympique Lyonnais peut s'imposer au Parc des Princes.

« Tous les matches sont différents mais on doit les aborder avec le même état d'esprit. Ce sera un gros match et tout le monde aime ce genre de rencontre. Le PSG a une très bonne équipe mais nous aussi. Après ce qu'on a fait à City, on peut obtenir le même résultat à Paris en ayant la même mentalité. Ce match à Manchester est une référence. City est un pilier d'Europe mais avec notre envie et notre mentalité, on peut battre ces équipes. La clef du match face à City, c'est qu'on a été solidaire, qu'on a su défendre et attaquer ensemble. Contre Paris, il faudra faire pareil. Chaque match est différent, on doit corriger nos baisses de régime. Mais ça s'améliore au fil des rencontres. Si on fait tout pour gagner ce match, on aura beaucoup de chance d'y parvenir. On n'a pas peur d'aller à Paris. On sait que c'est une grosse équipe mais on y va pour faire un résultat. On doit prendre du plaisir à chaque match mais il faudra être prêt mentalement et physiquement », a prévenu un Jason Denayer très motivé par ce PSG-OL.