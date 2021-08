OL : Denayer prolongé ou vendu, Lyon refuse un 2e Memphis Depay

Dans : OL.

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Jason Denayer n'a toujours pas prolongé. Du côté de Juninho et de Jean-Michel Aulas, on est prêt à faire un choix fort avec l'international belge si les négociations n'aboutissent pas.

Jason Denayer a encore vécu une grosse désillusion avec la Belgique durant l’Euro, les Diables Rouges, qui étaient considérés, comme la France, parmi les favoris de l’épreuve. Mais l’équipe belge est passée à la trappe lors des quarts de finale face à l’Italie, et une fois de plus le défenseur est rentré chez lui sans trophée. Pour l’international de l’Olympique Lyonnais, c’est donc le retour à la Ligue 1 qui s’annonce, ou pas. Car Jason Denayer a entamé la dernière année de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, et même si le défenseur a plusieurs fois confié son optimisme concernant une extension de son engagement avec l’OL, cela ne s’est pas concrétisé. Les deux camps discutent toujours, mais cela avance très (trop) doucement.

Jason Denayer gratuit, Lyon refuse

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on tient cependant à être très clair concernant Jason Denayer. Soit ce dernier prolonge d’ici le 31 août, soit il sera transféré. Selon Le Progrès, les dirigeants de l’OL ont retenu la coûteuse leçon du départ de Memphis Depay au FC Barcelone pour zéro euro. « Une prolongation est toujours à l’étude (…) Si elle n’aboutissait pas, un départ serait à envisager, car il y a peu de chances que l’OL accepte qu’un deuxième joueur parte libre comme vient de le faire Memphis », explique le média régional. L'optimisme est plutôt de rigueur pour Jean-Michel Aulas, Juninho et Jason Denayer, mais cela n'assure pas que l'histoire se finira bien. L'an dernier, Lyon paraissait également optimiste dans le dossier Depay, alors que des contacts existaient déjà entre l'attaquant néerlandais et la Barça. Bis repetita avec le défenseur belge ?