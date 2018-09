OL : Déjà une belle récompense pour cette recrue qui cartonne ?

Dans : OL, Ligue 1.

Il n’était pas le premier choix de l’été, ni même le second, mais à l’heure actuelle, Lyon ne regrette pas une seconde d’avoir investi sur lui.

Jason Denayer apporte une stabilité prolongée en défense, ce qui était l’un des points noirs de l’OL ces dernières années. Le joueur acheté à Manchester City impressionne par ses qualités, puisque même Claudio Caçapa, spécialiste du poste et entraineur adjoint à Lyon, a été bluffé à son arrivée par sa vitesse, son placement et son jeu de tête. De solides bases qui lui permettent d’enchainer les matchs sans souffler pour le moment.

Et ce bon début de saison chez le deuxième de la Ligue 1 pourrait valoir à l’international belge d’être rappelé par son sélectionneur, glisse Le Progrès. Une perspective qui pourrait enchanter le défenseur de 23 ans, disparu des radars des Diables Rouges depuis deux longues saisons, en raison de périodes plus délicates avec Sunderland. Et qui prouve que Lyon a visé juste avec ce choix pas forcément prisé au départ, mais qui fait pour le moment l’unanimité.