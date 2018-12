OL : Défendre, ce Lyonnais trouve ça terriblement « chiant »

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un excellent début de saison, Tanguy Ndombele a réalisé des prestations XXL depuis le début du championnat.

Toujours à la hauteur dans les grandes affiches, l’ancien milieu défensif d’Amiens est néanmoins passé au travers de quelques matchs moins prestigieux. Un problème que l’international français devra impérativement régler à l’avenir, d’autant qu’il est totalement conscient d’être moins motivé face à des équipes jugées inférieures. Notamment lorsqu’il est question de défendre, comme il l’a expliqué sur l’antenne de Canal Plus.

« Je ne vais pas dire que c’est moins intéressant contre des plus petites équipes, mais on est Lyon. Quand on joue contre les petites équipes, sans leur manquer de respect, on doit avoir le ballon. Quand on ne l’a pas, c’est un peu chiant de courir après la balle alors que c’est nous qui devrions faire courir l’adversaire. C’est moins marrant. On manque de maturité par moments, on manque d’expérience sur certains points mais ce n’est pas une excuse » a expliqué Tanguy Ndombele sur la chaîne cryptée. Des propos qui devraient faire un peu tiquer Bruno Genesio, lequel regrette souvent le manque de motivation de ses troupes dans certains matchs moins médiatisés en Ligue 1.