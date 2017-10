OL : Darder a réussi à quitter Lyon malgré Genesio, il n'osait pas y croire !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Prêté avec option d'achat à l'Espanyol Barcelone par l'Olympique Lyonnais dans les ultimes heures du mercato estival, Sergi Darder semble revivre sous le maillot du club catalan. Ce samedi, dans une interview accordée au site officiel de son club, le milieu de terrain espagnol avoue qu'il ne s'attendait pas du tout à pouvoir quitter l'OL, mais il se réjouit d'être revenu jouer pour une équipe où il avait commencé le football dans ses jeunes années.

Sergi Darder admet tout de même sans peine que ce départ de Lyon l'a réellement étonné, car Bruno Genesio lui avait dit qu'il souhaitait le conserver. « Nous avons commencé à parler quand la saison passée s'est terminée. Mon retour était faisable. Je voulais et j'avais besoin de partir de Lyon, et comme l'opportunité était apparue, je voulais aller à l'Espanyol et rien d'autre. Mais lorsque la saison a repris, j'ai commencé à jouer avec l’OL. De plus, l'entraîneur m'a demandé de rester, il m'a dit qu'il me faisait confiance. Et quand même, ils ont payé 12ME pour me faire venir. J'ai donc pensé que la porte était fermée. Mais pendant les derniers jours du marché, l'opération a été relancée. J'ai expliqué aux dirigeants de Lyon que retourner chez moi, à l'Espanyol, c’était mon rêve. Mais ils avaient déjà vendu des joueurs pour un montant d'environ 120ME, donc financièrement ils n'avaient pas le besoin de me laisser partir. Cependant, mon manque de confiance dans un poste plus défensif m'a ouvert les porte. L’effort financier de l’Espanyol et mon souhait de revenir dans ce club ont pesé... », a confié Sergi Darder, qui visiblement ne se voir pas réellement revenir de son prêt à l'Espanyol.