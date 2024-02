OL ‍: Daniel Riolo s'enflamme pour ce nouveau Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Trois jours après sa victoire acquise en championnat contre Marseille, l’OL a enchaîné avec un succès précieux en huitième de finale de la Coupe de France face à Lille.

Le mercato hivernal a été très agité à l’Olympique Lyonnais et pour l’instant, cela semble porter ses fruits. En effet, Pierre Sage s’en sort très bien malgré une gestion importante de l’effectif avec au moins deux joueurs à chaque poste et les résultats continuent de s’améliorer. Après avoir battu l’OM en championnat dimanche soir, les Gones ont éliminé Lille en huitième de finale de la Coupe de France. Un excellent résultat qui redonne de l’optimisme à tout un club mais également aux observateurs, qui ne voient plus l’OL de la même façon. Daniel Riolo par exemple est de nouveau confiant pour Lyon grâce à ce mercato réussi qui devrait porter l’équipe de John Textor vers un maintien sans trembler.

« Le match était très agréable et ouvert. Lille a perdu contre une équipe plus forte de Lyon. Maintenant, je pense que l’OL va tout miser sur cette coupe de France comme ils l’ont beaucoup fait ces dernières années et d’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que souvent ça leur joue des tours. Mais ça ressemble à un renouveau, Pierre Sage se retrouve avec un effectif pléthorique. Pour l’instant, il prend des décisions car il a fait tourner. De toute façon, il n’y a pas de hiérarchie à l’OL car tout a été remis à plat en injectant plein de nouveaux joueurs. Il a tout mis au même niveau, dimanche il a fait jouer une équipe et mercredi une autre et ceux de mercredi ont été aussi bons. D’un coup, il y a beaucoup de technique dans cette équipe, ça cherche à combiner. Les joueurs comme Orban, on ne les connaissait pas et Orban il me plait par exemple. Je suis enthousiaste sur ce que j’ai vu de l’OL, c’est très bien ce chamboulement total qu’il y a eu au mois de janvier » a lancé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC. Reste maintenant à confirmer cette belle embellie dès dimanche contre Montpellier, un match important pour Lyon qui veut absolument poursuivre sur sa bonne dynamique en championnat afin de s’éloigner de la zone rouge.