OL : Da Silva remplaçant, ça passe mal !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé libre du Stade Rennais, Damien Da Silva doit se contenter de quelques minutes de temps de jeu. Pour le défenseur de Lyon c'est évidemment une situation dure à vivre.

Cela a été la première signature officielle de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, et pour cause il était libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, Damien Da Silva est arrivé au Groupama Stadium afin d’apporter son expérience à la défense de l’OL. Mais, le joueur de 33 ans n’a pas vraiment eu l’occasion de s’installer dans le 11 habituel de Peter Bosz et il doit donc gérer le fait d’être un remplaçant de luxe, lui était titulaire à Caen et Rennes, ses deux derniers clubs. Avant de croiser la route d’un de ses anciens clubs, Bordeaux, dimanche soir au Matmut Atlantique, Da Silva a évoqué dans Sud-Ouest sa situation personnelle. Avec seulement 195 minutes jouées en 4 matchs de Ligue 1 sous le maillot de Lyon, le natif de Talence est loin d’être au rendez-vous.

Damien Da Silva n'en veut pas à Peter Bosz

Sans se fâcher, Damien Da Silva admet sans problème ne pas vivre la saison qu’il attendait du côté de l’Olympique Lyonnais, mais l’expérimenté défenseur ne veut surtout pas lâcher prise et tente de convaincre Peter Bosz. « J’avais l'habitude de jouer régulièrement partout où je suis passé. Moins jouer change un peu les choses. J’essaie, en discutant avec certains joueurs, en partici­pant aux conversations, d'appor­ter ma pierre (...) Le statut de remplaçant ? Je ne m'y fais pas du tout. Ce n'est pas une situation qui me plaît. Je me bats au quotidien pour avoir du temps de jeu. Je savais très bien qu'en venant à l'OL, il y aurait plus de concur­rence, c'est normal. Je travaille, je continue à progresser, et c'est ce que je regarde avant tout. J’ai discuté avec le coach, il ne me reproche rien. Ce sont les choix actuels. Je ne me prends pas la tête et ce qui m'importe c'est que les résultats s'améliorent », explique, dans le quotidien régional, Damie Da Silva, qui sera du voyage dimanche à Bordeaux.