OL : Cornet sort du silence sur son avenir

Dans : OL.

La porte semble être ouverte cet été pour Maxwel Cornet, dans le viseur de plusieurs clubs anglais et allemands. Le joueur a laissé planer le doute sur son avenir ce dimanche.

Maxwel Cornet n'est plus indispensable à Lyon. En accord avec Peter Bosz, Juninho l’a placé dans la liste des joueurs potentiellement transférables dans les prochaines semaines. Avec l’arrivée de Caio Henrique en provenance de Vasco De Gama, l’OL compte désormais trois latéraux gauches. Le jeune Melvin Bard semble avoir la préférence du tacticien néerlandais. Conscients de cette situation, plusieurs clubs surveillent le polyvalent ivoirien. À la fin du premier match de préparation de l’OL (victoire 5-1 contre Bourg-Péronnas), Maxwel Cornet a été interrogé sur son avenir.

« On est dans la période du mercato. Il y a beaucoup de bruits qui courent. On entend tout. Pour l'instant, je suis à Lyon. Je commence ma préparation et on verra dans les jours à venir. Mais pour le moment, je suis à 100 % avec Lyon et je suis content », a déclaré l’ancien joueur du FC Metz dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

Leeds a un moment été très chaud pour Maxwel Cornet avant de se tourner vers Junior Firpo. The Sun confiait récemment que Burnley s’était engouffré dans ce dossier. La capacité de l’international ivoirien à jouer à différents postes intéresse particulièrement le 17e de Premier League lors de la saison 2020-2021. Le Hertha Berlin est également sur les rangs de Maxwel Cornet. Le club allemand a de quoi rivaliser et pourrait rafler la mise comme avec Lucas Tousart il y a un an. Plusieurs écuries européennes sont à la lutte, ce qui pourrait faire les affaires de l’OL, très gourmand dans ce dossier. La contre-proposition de l’état-major lyonnais avait repoussé le club de Marcelo Bielsa. Une issue positive reste clairement envisageable dans ce dossier avant la fin de l’été.