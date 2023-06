Textor à l’OL, ça sent l’arnaque et le départ précipité

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Depuis son arrivée aux commandes de l’Olympique Lyonnais, John Textor ne parvient pas à rassurer les nombreux sceptiques. Parmi eux, l’ancien Gone Sidney Govou ne comprend pas les objectifs de l’Américain et ne serait pas surpris de le voir échouer.

John Textor a beau prononcer de beaux discours devant les médias, ses réelles intentions restent méconnues. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais se dit ambitieux mais ses propos ne correspondent pas aux tendances évoquées avant l’ouverture du marché des transferts. De quoi s’interroger sur les vrais objectifs de l’homme d’affaires déjà critiqué avant même de débarquer, lui qui avait finalisé le rachat après de longs mois d’attente.

[#ExOL] Sidney #Govou 🗨️



« Pour l’instant, on a une équipe moyenne, qu’il faut rendre moyenne plus, et après… moyenne plus plus.



Selon moi, les trois premières places de Ligue 1, il ne faut même pas y penser. » 😕#TeamOLhttps://t.co/va7rJfQI2A — Social Gones (@SocialGones) June 5, 2023

Il n’est donc pas surprenant de voir Sidney Govou remettre son ambition en question. « J’ai toujours un doute sur les mecs qui investissent autant, a confié l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais dans le magazine So Foot. Je me demande pourquoi. Si j’achète une voiture, ce n’est pas pour la laisser au garage, sauf si je suis con ou un collectionneur. Si tu achètes un club de foot, c’est que tu as des ambitions. Et dans le cas de Textor, je n’arrive pas à voir lesquelles. » La faute à un discours trop différent des autres patrons.

Textor sur du court terme ?

« Tous les présidents vont te dire qu’ils veulent former des joueurs qui partent dans des grands clubs européens et qu’en même temps, ils veulent gagner. Il n’y a qu’au PSG qu’on ne dit pas ça. Là, à l’OL, l’objectif final, je ne sais pas ce que c’est, a comparé Sidney Govou. Ce qui me fait peur, c’est que j’ai l’impression que ça pourrait être du très court terme. Et derrière, ça risque d’être compliqué, surtout si tu ne gagnes pas. » Autant dire que John Textor sera attendu au tournant pour son premier mercato sans Jean-Michel Aulas, l’ancien président écarté en fin de saison.