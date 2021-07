OL : Maxwel Cornet au coeur d'une bataille d'offres !

Dans : OL.

Les choses s'accélèrent pour Maxwel Cornet lors de ce mercato, puisque l'Olympique Lyonnais a pris note de l'intérêt de plusieurs clubs. Et ce dimanche, la presse anglaise se fait écho d'un duel entre la Premier League et la Bundesliga.

Placé sur la liste des joueurs que Peter Bosz ne retiendra pas de force à l’OL lors de ce marché des transferts, Maxwel Cornet a bien compris que ses dirigeants étaient à l’écoute des offres qui pourraient arriver le concernant. Et cela semble être le cas, puisque le Sun annonce que Burnley, 17e du dernier championnat de Premier League, s’apprête à proposer un peu plus de 15 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour l’international ivoirien, lequel a encore deux ans de contrat avec le club de Ligue 1. Le joueur offensif, repositionné en défense par Rudi Garcia avec une certaine réussite, intéresse Burnley justement parce qu’il a la possibilité de jouer à ces deux postes précise le tabloïd anglais. Cependant, les Clarets craignent qu’un concurrent allemand rafle la mise et s’offre Maxwel Cornet en faisant une offre plus intéressante à Jean-Michel Aulas.

Cet adversaire a un nom, le Hertha Berlin. « Le club allemand dépense beaucoup et il pourrait faire des folies et offrir plus que Burnley pour Cornet », précise le Sun, qui fait remarquer que ce dossier pourrait être un bon test afin d’en savoir plus sur le désir réel des nouveaux propriétaires américains de Burnley d’investir au mercato. Face à Berlin, Burnley pourrait aussi voir le retour de Leeds, Marcelo Bielsa ayant un vrai intérêt pour Maxwel Cornet, même si la première proposition d’El Loco n’avait pas été à la hauteur des attentes de Juninho dans cette opération. Ce n'est pas le comptable de Lyon qui va se plaindre de cette surenchère possible.