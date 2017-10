OL : Cornet jure de tout faire pour retrouver sa place à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Compte tenu du mercato de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet savait que la concurrence allait être rude cette saison à l’OL, et c’est effectivement le cas. Depuis le début de la saison, le jeune international ivoirien n’a été titulaire qu’à une seule reprise en Ligue 1, c’était lors de la 4e journée à Nantes, et il ne compte que 213 minutes de temps de jeu dans notre Championnat. Pas de quoi satisfaire Maxwel Cornet, même l’ancien messin ne veut surtout pas pleurer sur son sort. Il veut surtout faire savoir aux supporters de l’Olympique Lyonnais qu’il a bien l’intention de se dépouiller pour retrouver sa chance.

« Je joue moins depuis le début de saison, c’est sûr. En tant que compétiteur, j’ai à cœur de prouver, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. C’est vrai que le coach fait moins appel à moi depuis quelques semaines. On a un effectif de qualité. Il faut juste travailler. Si je ne suis pas sur les terrains, il faut que je redouble d’efforts et quand le coach me sollicitera, je répondrai présent », prévient, dans La Tribune, un Maxwel Corner motivé et revanchard. C'est tout ce que demande l'Olympique Lyonnais.