OL ‍: Cherki va recevoir un coup de fil, ce sera douloureux

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki en subit les conséquences. Le milieu offensif n’a pas été convoqué par le sélectionneur des Espoirs tricolores Thierry Henry, lequel a prévu de lui expliquer sa décision.

Rayan Cherki prend un nouveau coup sur la tête. Alors que l’équipe de France Espoirs va entamer sa préparation pour les Jeux Olympiques à domicile, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement. Thierry Henry avait pourtant accordé sa confiance au Gone déjà en difficulté depuis plusieurs mois. Mais son temps de jeu en nette baisse a fini par refroidir le sélectionneur des Bleuets.

💬 Thierry Henry sur l'absence de Rayan Cherki : « Ce n'est pas une punition, il est juste un peu dans le dur en ce moment à Lyon »



Le sélectionneur de l'équipe de France U23 est en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/dH5y2P2ChI — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2024

« Cherki absent parce qu'il ne serait pas titulaire ? Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, a clarifié le coach français. Je connais très bien Rayan. Moins de temps de jeu, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des joueurs qui arrivent aussi. Il faut aussi regarder ce que fait Maghnes Akliouche à Monaco. Donc voilà, c'est juste la performance tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas une punition, il y a les 2001 qui arrivent. De toute façon, en interne, je leur avais dit aussi, et je le dis assez souvent : la vérité d'un jour n'est pas souvent celle du lendemain. »

Cherki ne fait pas le poids

« Mais encore une fois, ce n'est pas une punition. C'est juste qu'en ce moment, comme vous le voyez bien, il est un peu dans le dur à Lyon. Il aura bien sûr un coup de fil et des explications après avoir parlé avec vous. Mais quand vous regardez bien, Maghnes fait ce qu'il a à faire à Monaco, il est rentré en jeu dernièrement et a donné une balle de but et il joue assez souvent. Il y a une nouvelle concurrence qui arrive. Enzo (Millot) est très bon en Allemagne. Désiré (Doué), si vous regardez les matchs de Rennes à l'heure actuelle, il est bon. Donc voilà, c'est la concurrence tout simplement », a expliqué Thierry Henry sans vouloir enfoncer le Lyonnais.