OL : Cherki tiré vers le bas, il mérite mieux que Lyon

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL a chuté en Ligue 1 du côté d'Auxerre (1-2). Rayan Cherki, pourtant en belle forme, n'aura cette fois-ci pas pu aider son équipe à repartir de Bourgogne avec des points.

Malgré une meilleure dynamique en 2023, l'OL a toujours autant de mal à enchainer sur la durée. Ce vendredi soir à Auxerre, les Gones ont chuté alors qu'ils avaient pourtant le match en main en première période. Mais les vieux démons ne sont jamais loin et les Bourguignons ont totalement retourné le match en début de second acte. Cette défaite coupe la série lyonnaise et la dynamique de certains joueurs, comme Rayan Cherki. Le joueur de 19 ans a eu plus de mal à faire parler la poudre contre Auxerre. Pour certains observateurs, l'OL n'aide pas du tout Cherki à s'épanouir, ce qui commence à devenir un problème concernant sa progression au plus haut niveau. Ce n'est pas Marc Libbra qui dira le contraire...

Cherki, c'est l'OL le problème ?

Pour moi, à l'heure actuelle et en potentiel.



1. Zaïre-Emery

2. Cherki

3. Doué

4. Ben Seghir https://t.co/XpJQfSdbPT — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) February 11, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, Cherki n'est pas beaucoup aidé par la forme actuelle de son club. « Une saison accomplie, ça serait 10 passes décisives et 10 buts. Ce serait bien déjà pour lui. Le problème ça ne va pas être Cherki mais l'OL. L'OL n'a pas connu l'Europe depuis trois saisons. Cherki doit les emmener sur ce terrain mais c'est aussi à l'OL de pousser Cherki. Lyon mérite un standing. Lyon doit concurrencer le PSG, mais aussi l'OM et Monaco. Aujourd'hui on ne peut pas dire, c'est à Cherki de faire la différence seul... », a notamment indiqué Marc Libbra, qui souhaite voir Rayan Cherki épanoui au sein d'un collectif fort et d'une équipe compétitive. Reste à savoir si le joueur formé à Lyon le fera au sein de son actuelle équipe ou dans une autre écurie, alors que le PSG est très intéressé par son profil et devrait revenir à la charge l'été prochain.