OL : Cherki prévient, il veut exploser les records à Lyon

Dans : OL.

Annoncé comme le futur crack du centre de formation de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années maintenant, Rayan Cherki fait bel et bien son trou dans l’équipe de Rudi Garcia.

Pour Rayan Cherki, tout s’est accéléré en cette saison 2019-2020. Après la signature de son premier contrat professionnel à l’OL en juillet dernier, l’attaquant français a ensuite fait ses grands débuts en Ligue 1 en octobre puis en Ligue des Champions en novembre. Mais c’est le 4 janvier que le joueur de 16 ans a définitivement marqué les esprits. Puisqu’en plantant le septième but des Gones contre Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France (7-0), Cherki est devenu le plus jeune buteur dans l'histoire de l’OL. Un record qui devrait en appeler d’autres très rapidement, compte tenu de la précocité et du talent de l’attaquant passé par l’AS Saint-Priest puis recruté à l’OL en 2010. Pour la suite de sa carrière, Cherki a en tout cas de très grandes ambitions.

Un discours à la Mbappé

« J’ai de plus en plus de temps de jeu, ça fait plaisir. Je me sens de mieux en mieux avec mes coéquipiers. Il me faut un peu de temps pour jouer comme j’ai l’habitude de faire, mais ça va venir. En tant que compétiteur, je n’aime pas être sur le banc de touche. J’aime jouer un peu de partout, tant que le coach me donne ma chance. Numéro 10, c’est là où je suis le plus performant. Je ne m’attendais pas à marquer contre Bourg, mais ça m’a souri. Je savais que j’allais battre le record de précocité. Je veux avoir les records et rentrer dans l’histoire du club pour que personne ne puisse derrière me détrôner. Je bosse tous les jours plus que les autres pour atteindre mes objectifs. Je suis un peu couvé par tout le monde et ma famille me fait garder la tête sur les épaules. Tactiquement, j’ai parfois du mal, mais avec le temps j’arriverai à me lâcher plus. Je ne peux pas faire certaines choses avec les pros. J’ai un côté technique, mais c’est mon côté hargneux, de toujours vouloir être premier, qui m’a permis de faire la différence avec d’autres », a expliqué, sur OL TV, Cherki, qui sait que le chemin est encore long pour devenir le grand joueur que tout le monde attend à Lyon.