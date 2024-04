OL ‍: Cherki incertain, les choix de Pierre Sage dévoilés

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une bonne première mi-temps contre Reims, Rayan Cherki a été contraint de sortir à la mi-temps en raison d’une béquille reçue au mollet. Il est incertain pour la demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes.

Après un rassemblement positif avec l’Equipe de France Espoirs, Rayan Cherki avait la volonté d’enchainer sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Pierre Sage avait décidé de le titulariser dans le cœur du jeu face à Reims, samedi soir lors de la 27e journée de Ligue 1. Après une belle première mi-temps de la part de l’international espoirs français, le coach de l’OL a pris la décision de le sortir. Un choix qui a étonné sur le coup mais qui s’est expliqué lorsque quelques minutes plus tard, on apprenait que Rayan Cherki était touché au mollet. Victime d’une béquille, le meneur de jeu de 21 ans n’était pas en mesure de tenir sa place pour la seconde période. Sera-t-il opérationnel samedi soir en demi-finale de la Coupe de France face à Valenciennes au Groupama Stadium ?

A en croire les informations de L’Equipe, le doute existe et un ultime test sera effectué ce lundi à l’entraînement afin de savoir si Rayan Cherki peut être dans le groupe lyonnais. Cette dernière séance va également permettre à Pierre Sage de trancher les dernières indécisions dans son esprit en ce qui concerne son onze de départ même si à priori, il y a peu de doutes sur l’identité des onze hommes que le technicien de 44 ans va choisir pour ce match crucial. A en croire les informations de L’Equipe, on se dirige vers un 4-3-3 classique lors des derniers matchs avec une animation offensive composée de Lacazette, Benrahma et Nuamah, auteur d’une belle entrée avec un but contre Reims samedi. Au milieu de terrain, Mangala devrait retrouver sa place au détriment de Tolisso aux côtés de Matic et de Caqueret tandis que la défense sera composée de Mata, O’Brien, Caleta-Car et Tagliafico. Dans les buts, à moins d’une grosse surprise, Lucas Perri prendra la place d’Anthony Lopes comme c’est toujours le cas en Coupe de France.