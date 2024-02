OL ‍: Cherki blacklisté, Pierre Sage remet les pendules à l'heure

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur le départ cet hiver, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL, mais il fait désormais office de remplaçant aux yeux de Pierre Sage en raison de la concurrence accrue dans le Rhône depuis le mercato hivernal.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a frappé fort pour se renforcer lors du mercato. Dans le secteur offensif, John Textor et David Friio ont fait venir Malick Fofana, Gift Orban ou encore Saïd Benrahma. De quoi offrir des possibilités multiples à Pierre Sage, qui dispose chaque week-end de plusieurs joueurs de qualité à chaque poste. Mardi en Coupe de France, on pouvait s’attendre à un turn-over de la part de l’entraîneur de l’OL face à Strasbourg, mais ce ne fut pas le cas. Résultat des courses, Rayan Cherki était encore remplaçant, lui qui n’est clairement plus un titulaire dans l’esprit de son entraîneur depuis plusieurs semaines.

Cela ne veut pas dire pour autant que Pierre Sage ne compte plus sur lui et l’a définitivement blacklisté. Au contraire, l’entraîneur de l’OL est revenu sur la situation de l’international espoirs français en marge de la qualification lyonnaise aux tirs au but contre les Alsaciens, promettant que Cherki n'était pas à la cave et que Lyon croyait toujours au fort potentiel de son gaucher de 20 ans. « Ce n’est pas définitif. S’il fait des rentrées dynamiques comme il l’a fait contre Nice avec le bon choix, l’issue de l’action qu’il se crée, il n’y a aucune raison que les choses n’évoluent pas pour lui. C’est un joueur qu’on accompagne dans le processus de devenir le grand joueur qu’il doit être » a fait savoir le coach de l'OL avant de conclure.

Pierre Sage ne condamne pas Rayan Cherki

« Dans tous les cas on est patient avec lui et on ne lâchera pas parce que c’est un gamin du club, c’est un gamin qui mérite d’être accompagné et en tout cas, lui aussi est partie prenante dans ce projet. Donc c’est sa patience aujourd’hui qui fait sa force et on attend que ses performances se stabilisent et lui permettent d’avoir plus de temps de jeu » a analysé Pierre Sage, dont les propos pleins de sagesse vont plaire aux supporters de l’OL. La question est maintenant de savoir si Rayan Cherki parviendra à renverser la vapeur et à s’imposer de nouveau comme un titulaire alors que Benrahma et Nuamah ont actuellement les faveurs de leur entraîneur pour accompagner Alexandre Lacazette sur le front offensif.