OL : Cheikh Diop est monstrueux, vous allez voir…

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 14ME en provenance du Celta Vigo cet été, Cheikh Diop suscite beaucoup de curiosité chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’international U19 espagnol est annoncé comme un crack de l’autre côté des Pyrénées. Mais en France, il est pour l’instant « protégé » par Bruno Genesio, qui ne l’a utilisé qu’à une seule reprise, en Coupe de la Ligue contre Montpellier (4-1). Journaliste pour Noticias Celta et fan absolu du joueur, Esteban Gonzalez est persuadé que l’OL ne s’est pas trompé en misant sur Cheikh Diop.

« Pape est plus un box-to-box qu’un organisateur ou un milieu défensif. Ses débuts ont été un peu chaotiques, mais avec du temps de jeu, il a montré qu’il peut être un bon relayeur qui peut passer, frapper et aussi, bien défendre… Il a toujours eu un super comportement, il aidait l’équipe, était toujours de bonne humeur et faisait des blagues, surtout avec Guidetti et Drazic lorsqu’il évoluait en équipe B. C’est un très gros travailleur toujours prêt à jouer lorsqu’on fait appel à lui » a-t-il confié au site Olympique-et-Lyonnais. Les supporters de l’OL ne demandent qu’à découvrir ce joueur très apprécié en Espagne. Mais visiblement, il faudra encore patienter un petit peu…