OL : Cette vente inévitable qui dégoûte Genesio

Voilà un dossier qui devait être réglé au mois de janvier, et qui va animer les prochains mois à Lyon.

Willem Geubbels a refusé de signer professionnel à Lyon, estimant que le projet sportif n’était pas à la hauteur de ses espérances, et il ne changera pas d’avis. L’Olympique Lyonnais en a pris officiellement compte, et a fait savoir qu’il défendrait notamment ses intérêts, et ne braderait donc pas son attaquant de 16 ans. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas a expliqué dans L’Equipe qu’il comptait récupérer 70 ME de la part de Monaco s’il devait vendre Geubbels. Néanmoins, malgré ces quelques coups de bluff, ce départ semble inéluctable et Bruno Genesio l’a commenté en conférence de presse.

« C'est sa décision. La décision de son entourage aussi. J'en prends acte et je la respecte même si, à mon avis, ce n'est pas la bonne », a livré l’entraineur lyonnais qui, comme son président, regrette que Willem Geubbels ne semble pas s’être impliqué du tout dans les discussions, laissant son père et son représentant gérer sa carrière et forcer donc son départ.