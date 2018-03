OL : Aulas demande 70 ME à Monaco pour Geubbels

Dans : OL, Monaco, Mercato.

C’est ce qui s’appelle mettre les pieds dans le plat. Conscient que son jeune joueur ne voulait pas signer son premier contrat professionnel à Lyon, mais qu’il possède toujours un contrat aspirant jusqu’en juin 2019, Jean-Michel Aulas a bien l’intention de ne pas se laisser faire. Si Lyon discute avec Salzbourg et voit plusieurs clubs européens se renseigner au sujet de la situation de Willem Geubbels, le président de l’OL ne compte faire aucun cadeau à Monaco. Le club de la principauté lorgne sur l’attaquant de 16 ans et ne s’en cache pas, et serait même déjà proche de trouver un accord avec son entourage en vue de son futur contrat. Mais pour convaincre Lyon, il va falloir y mettre les formes assure JMA dans les colonnes de L’Equipe.

« C’est une question pas seulement pour Lyon. Si Monaco le fait pour Lyon, il le fera pour tous les autres. Si on a les meilleurs, ils se tourneront vers nous. Ils viennent d’encaisser 300 ou 400 millions, donc ils paieront pour Geubbels. Si Willem pense qu’il peut mieux faire carrière à Monaco qu’à Lyon… Monaco a acheté Pietro Pellegri(16 ans, Genoa) 28 millions (25 plus des bonus). On ne fera donc pas de cadeaux (rire). On essaye en tout cas d’avoir des gens avec de l’éthique. Mon plus grand regret, c’est de ne jamais avoir vu Willem en tête à tête, je lui parlerai de ça directement. Il est en fin de contrat en 2019. Si Monaco fait une offre à 70 M€, on sera déçus car on y croit beaucoup, mais on se rassurera sur sa valorisation », a lancé un Jean-Michel Aulas forcément très déçu de voir un de ses joueurs les plus prometteurs de son centre de formation être décidé à partir aussi jeune.