OL : Cette personne à qui Lopes « doit tout » à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Dans quelques semaines, Joël Bats cédera son poste d’entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais à Grégory Coupet. Emblématique personnage dans le Rhône, celui qui a notamment été le mentor d’Hugo Lloris à Lyon va rejoindre l’Impact de Montréal après la trêve hivernale, où il retrouvera Rémi Garde. Interrogé dans Le Progrès au sujet de l'ancien international français (50 sélections entre 1983 et 1989), Anthony Lopes a avoué sa « tristesse ».

Bats a amené Lopes « au niveau international » à Lyon

« C'est très triste. Car je lui dois quasiment tout. Il m'a amené au niveau international et au niveau auquel je suis à l'heure actuelle. Il m'a vraiment porté à bout de bras, dans les bons et les mauvais moments, car il y en a eu aussi. Tout n'a pas non plus été rose dans ma carrière. Et voilà. Il faut vraiment connaître cette personne, simple, attachante et qui le montre à ses joueurs » a lâché l’international portugais, bien conscient du rôle majeur de Joël Bats dans sa progression fulgurante depuis quelques années. Reste désormais à se dire au revoir et à bien travailler au côté de Grégory Coupet pour celui qui est devenu vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais cet été suite aux départs de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette.