OL : Cet éternel remplaçant lance un message très clair à Genesio

Dans : OL, Coupe, Coupe de la Ligue.

Anthony Lopes ménagé, c’est Mathieu Gorgelin qui gardera les buts de l’Olympique Lyonnais ce mercredi soir en Coupe de la Ligue à Amiens.

Et si cette compétition ne passionne pas les foules, le gardien n°2 de l’OL est ultra-motivé à l’idée d’engranger enfin du temps de jeu. Néanmoins, il espère que Bruno Genesio lui fera confiance sur l’intégralité de la compétition, en cas de beau parcours de l’Olympique Lyonnais. Sinon, il pourrait assez mal le prendre, comme il l’a expliqué en conférence de presse avant la rencontre en Picardie.

« J’espère jouer la compétition en entier. Je n’imagine pas un autre scénario. Je n’ai rien signé (sourire). Ce serait compliqué psychologiquement d’être mis de côté en demi finale ou en finale… Je m’entraîne chaque jour pour être prêt à jouer. Mon boulot est d’être au service d’Anthony Lopes avant les matchs et de me tenir prêt » a expliqué Mathieu Gorgelin, dont la mentalité est louée par tous à l’Olympique Lyonnais ces dernières années, et qui espère que son état d’esprit lui permettra de disputer l’intégralité de cette Coupe de la Ligue. Et pourquoi pas de la Coupe de France ?