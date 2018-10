OL : Ces deux joueurs ont épaté Genesio, il dit pourquoi

Dans : OL, Ligue 1.

Méconnus du grand public avant le début de la saison 2016-2017, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele sont aujourd’hui deux cadres de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que les deux internationaux espoirs français enchaînent les bonnes performances dans la capitale des Gaules. Ces dernières semaines, ils tirent l’équipe vers le haut, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne. Et cela épate véritablement Bruno Genesio, pour qui « confirmer » après une première saison de haut niveau est « le plus difficile » dans le football. Cela ne pose visiblement aucun problème aux deux Lyonnais, pour l’instant.

« Ils sont dans la continuité de la saison dernière, or confirmer c’est toujours difficile pour des joueurs si jeunes. Houssem a connu un peu plus de mal au début mais il a acquis un nouveau statut et a su réagir vite, en se remettant sur le droit chemin. Pour Tanguy, il y a aussi une progression, même s’il a dû assimiler une préparation très difficile » a confié Bruno Genesio, lequel devrait encore faire confiance à Houssem Aouar et Tanguy Ndombele face à Donetsk mardi dans un Groupama Stadium à huis clos. Preuve de l’importance qu’ils ont désormais aux yeux de leur entraîneur…