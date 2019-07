OL : Ce transfert ne fait pas rêver, Juninho n’a rien pu faire

Dans : OL, Mercato.

Il y a un an de cela, Nabil Fékir avait failli être transféré à Liverpool pour 60 ME. Un problème à la visite médicale avait été annoncé pour justifier l’échec de son transfert, sans que plus de précisions ne soient jamais données. Désormais, l’international français est un joueur du Bétis Séville, club de milieu de tableau de Liga, qu’il a rejoint pour 20 ME hors bonus dans la nuit de lundi à mardi. Un choix qui se dessinait depuis plusieurs jours, mais qui a de quoi surprendre. Courtisé par Naples, l’ancien lyonnais a préféré le temps de jeu et le football espagnol, ce qui peut se comprendre, mais aussi une offre financière particulièrement copieuse. Néanmoins, comme l’explique Aujourd’hui en France, l’Olympique Lyonnais n’était pas vraiment d’accord avec ce transfert.

Juninho a insisté auprès de son capitaine lors du stage à Tignes pour qu’il reste encore une saison à l’OL, même si cela voulait dire une fin de contrat en juin 2020 et 0 euro pour le club rhodanien. Même Sylvinho s’y est mis affirme le média, sans que le duo brésilien ne parvienne à faire changer d’avis Nabil Fékir, qui souhaitait plus que tout essayer quelque chose de nouveau dans sa carrière à 26 ans. En attendant, rejoindre l’équipe de Sylvinho avec un rôle complètement différent aurait pu le relancer après une saison mitigée, mais « Bilon » a préféré voler de ses propres ailes et tenter l’aventure en Liga. Ce qui permet au passage à l’OL d’empocher une somme non négligeable, et de se lancer dans le recrutement d’un joueur au milieu de terrain qui correspond mieux aux demandes du staff.