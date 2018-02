OL : Ce spécialiste de la Coupe d'Europe qui fait du bien à l'OL

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais a parfaitement fait le travail contre Villarreal en seizième de finale retour d'Europa League (1-0) pour valider sa qualification. Lors de ce match contre un bon club de Liga, Lyon s'est rassuré après une période noire en championnat.

En gagnant un match à élimination directe à l'extérieur en Coupe d'Europe sans prendre de but pour la première fois depuis 2006, l'équipe de Bruno Genesio a mis fin à sa mauvaise série, puisque l'OL avait encaissé au moins un but lors de ses huit derniers matchs. Un précieux succès acquis grâce à Bertrand Traoré, auteur de son quatrième but de la saison en C3. L'international burkinabé devient ainsi le premier nouveau joueur à dépasser ce total en Europe depuis 2010 et Lisandro.

Lyon gagne un match à élimination directe de Coupe d'Europe à l'extérieur sans prendre de buts.Une 1ère depuis le 21 février 2006(PSV0-1OL) — Stats Foot (@Statsdufoot) 22 février 2018