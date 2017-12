OL : Ce serial buteur qui se lâche sur son amour pour Lyon

Dans : OL, Ligue 2.

Révélation du championnat de Ligue 2 dont il est le meilleur buteur, Umut Bozok était au repos ce vendredi, le match que devait jouer Nîmes à Ajaccio ayant été reporté. L’attaquant français d’origine turque en a profité pour faire le point sur cette folle première partie de saison, lui qui a pas mal bourlingué avant de s’imposer dans l’antichambre de la Ligue 1. Avec 14 buts inscrits cette saison, le joueur formé à Metz et qui évoluait à Marseille Consolat la saison passée sait qu’il commence à intéresser du beau monde. S’il a déjà annoncé qu’il resterait à Nîmes pour finir la saison, son avenir pourrait se dessiner du côté de Lyon, club pour lequel il ne masque pas son admiration.

« En France, mon club préféré c’est Lyon. Pourquoi ? Personnellement, je viens d’un centre de formation, à Metz, et tout ce que je rêvais de faire, c’était de jouer en pro avec mes copains et de vivre ça. Cela ne s’est pas fait pour moi, mais quand je vois que Lyon arrive à faire ça avec ses jeunes. Les faire jouer tout en ayant des résultats au très haut niveau, je dis bravo car c’est rare et difficile », a livré Umut Bozok sur bein SPORTS. Un bel hommage qui ne laissera pas insensible un certain Jean-Michel Aulas, dont la réussite du centre de formation est l’une des fiertés.