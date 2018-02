OL : Ce pari surprenant tenté en plein mercato

Dans : OL, Mercato, Bordeaux.

Lassé de voir son équipe ne pas parvenir à conserver une avance au score et concéder ainsi de nombreux points, Jean-Michel Aulas a récemment regretté l’absence d’un aboyeur au milieu de terrain, un joueur capable de réguler la formation de Bruno Genesio et qui aurait l’expérience pour gérer les matchs. Le président de l’OL aurait pu trouver son bonheur au cœur de l’hiver, avec une opportunité qui s’est présentée de manière surprenante. En effet, toujours sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Bordeaux, Jérémy Toulalan avait décidé de claquer la porte des Girondins le jour de l’annonce du licenciement de Jocelyn Gourvennec. Fidèle à son entraineur, le milieu de terrain avait prévenu son président avant, des conséquences d’une décision radicale.

Il a tenu parole et a cassé son contrat sans toucher le moindre centime sur la durée restante, chose rare dans le football. Dès lors, son agent affirme à L’Equipe avoir reçu des propositions d’une trentaine de clubs, en Ligue 1, Ligue 2 et à l’étranger. Les dirigeants lyonnais ont tenté leur chance, afin de faire revenir l’ancien joueur (2006-2011) de l’OL et lui permettre d’apporter son expérience à un groupe très jeune. Toulalan a refusé, se laissant du temps pour souffler et reprendre – peut-être – sa carrière la saison prochaine.