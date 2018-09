OL : Ce joueur s’incline devant Aulas, l’homme « qui tient l’OL »

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué ces derniers jours pour sa communication sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas peut heureusement compter sur le soutien de ses joueurs.

Et notamment des joueurs issus de l’académie comme Houssem Aouar. Interrogé par le site Onze-Mondial, le milieu relayeur de l’OL a été très élogieux envers son président, qu’il considère comme « l’homme qui tient le club » rhodanien. Un joli compliment qui devrait flatter l’ego de Jean-Michel Aulas, très critiqué par ses propres supporters ces derniers jours.

« Pour ma part, je pense que c’est le plus grand président du football français. Il a cette faculté à bien protéger ses joueurs. Il est présent pour nous. Il possède une grosse expérience et dans les moments de crise, il a été extrêmement important pour l’équipe. C’est vraiment LA personne qui tient le club » a confié Houssem Aouar. Un discours qui n’est pas sans rappeler celui de Lucas Tousart il y a quelques mois. A l’évidence, le boss de l’OL fait l’unanimité auprès de ses joueurs. C’est sans doute le plus important, après tout...