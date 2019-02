OL : Ce joueur qui agace Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Très déçu par la prestation et le résultat de son équipe à Monaco ce dimanche, Jean-Michel Aulas n’a pas eu le temps de s’arrêter en zone mixte pour débriefer la rencontre en raison d’un avion à prendre rapidement.

Il a néanmoins fait savoir son sentiment à travers les réseaux sociaux, sa grande spécialité pour faire passer un message fort. « Certains joueurs sont très en dessous de leur potentiel, ceux qui pensent pouvoir réaliser des gros transferts en fin d'année se trompent, il faut moins parler et donner beaucoup plus », a envoyé le président lyonnais sur Twitter. Un message qui pouvait s’adresser à plusieurs joueurs : Houssem Aouar très courtisé mais moins inspiré, Memphis Depay qui parle beaucoup mais ne marque plus, Léo Dubois qui se voyait aux portes des Bleus avant de donner un but à Rony Lopes… Mais selon L’Equipe et sa plume Hervé Penot, un seul joueur était visé : Tanguy Ndombele.

Le milieu de terrain joue de plus en plus en dilettante les matchs qui ne comptent pas pour le haut du pavé. Son niveau face au PSG ou en Ligue des Champions, n’a clairement rien à voir avec celui contre Guingamp ou Monaco. Le président lyonnais l’a bien remarqué, et il n’est pas le seul puisque le constat a aussi été effectué au sein du staff technique affirme le journaliste. Le milieu de terrain arrivé d’Amiens en 2017 se voit-il trop beau depuis qu’il affole les écuries européennes et évolue en équipe de France ? Jean-Michel Aulas semble clairement le penser.