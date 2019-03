OL : Ce joueur de l'ombre aime Lyon, il l'a prouvé au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Lucas Tousart était pourtant un homme très convoité au mercato cet hiver. Et pour preuve, France Football informe que l’ancien milieu défensif de Valenciennes a refusé deux offres concrètes au mois de janvier. L’une d’entre elles venait du Zénith Saint-Pétersbourg, qui cherchait à remplacer Leandro Paredes, transfuge du Paris Saint-Germain pour environ 50 ME. L’autre concernait aussi le PSG puisque c’est Everton qui souhaitait recruter Lucas Tousart… pour combler le probable départ de Gueye vers la capitale française.

« Everton s’était mis en tête de recruter son compatriote Lucas Tousart, sous-utilisé à Lyon. Devant le "non" de l'ancien Valenciennois, qui souhaitait rester à l'OL, Everton a donc refusé de descendre le prix de Gueye. La mésentente entre Antero Henrique et THomas Tuchel, pas d'accord à son sujet, a fini par conduire à enterrer le dossier, et à obliger le club parisien à se rabattre sur Leandro Paredes, l'Argentin du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais il y a une suite. Car pour remplacer Paredes, le club russe avait lui aussi jeté son dévolu sur Lucas Tousart ! Qui n'a pas plus répondu aux sirènes russes » explique le média, pour qui Lucas Tousart se sent bien à Lyon. Et n’a aucunement l’envie de partir pour l’heure, alors qu’il est sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2023.