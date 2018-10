OL : Ce joueur de l'OL est un crack, Buffon est sous le charme !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

S’il n’a pas débuté tous les matchs du PSG en Ligue 1, Gianluigi Buffon a eu l’occasion d’observer le championnat de France avec son œil d’expert, depuis son arrivée dans la capitale française cet été. Et forcément, certains talents lui ont fait forte impression. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien gardien de la Juventus Turin a d’ailleurs été invité à dévoiler le joueur de Ligue 1 (hors-PSG) l’ayant le plus impressionné. Et le gardien italien a surpris pas mal de monde en lâchant le nom d’un joueur… de l’Olympique Lyonnais.

« Le joueur qui m’a le plus impressionné depuis que je suis arrivé en France ? Je dirais Memphis Depay, de Lyon » a expliqué Gianluigi Buffon. Bien qu'il n'ait marqué que deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international néerlandais a clairement pris une dimension importante à l’OL ces derniers mois. Et son nouveau statut avec les Pays-Bas confirme qu’il est désormais un attaquant qui compte en Europe, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas et du staff lyonnais. Ce bel hommage de Gianluigi Buffon fera assurément plaisir au principal intéressé, lequel devrait par ailleurs être titulaire en Ligue des Champions contre Hoffenheim, mardi soir.