OL : Ce doublé à Amiens, Aouar et à revoir

Dans : OL, Ligue 1.

Pour la première fois de sa carrière, Houssem Aouar a inscrit un doublé en Ligue 1, et il permet à son équipe de se tirer d’un très mauvais pas.

Mené 0-1, l’OL ne parvenait clairement pas à trouver la faille face à des Amiénois courageux. Mais dans un premier éclair, le jeune milieu de terrain a fait le décalage et s’est retrouvé à la conclusion du centre de Ndombélé pour l’égalisation. Et à la toute fin d’une rencontre échevelée, il a marqué d’une volée du gauche toute en précision, ce qui est assez remarquable à ce moment du match.

« Le doublé ? Bien sûr ça fait plaisir après voilà on fait du football pour vivre ces moments là. On va retenir la victoire qui est très importante pour nous et faut surtout féliciter toute l’équipe. On est allé chercher ces trois points au mental, dans des conditions difficiles avec du vent et un terrain pas terrible », a livré le héros du jour de l’OL, qui remet son club à la deuxième place grâce à ce succès 2-1.