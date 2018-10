OL : Ce départ au mercato que Lyon ne digère pas si facilement que ça

Dans : OL, Mercato.

Le transfert surprise de l’été n’a pas été digéré aussi facilement que cela à Lyon. En effet, deuxième meilleur buteur du club la saison passée, Mariano Diaz (21 buts) a réalisé son rêve en revenant au Real Madrid avec un statut différent, même s’il ne parvient pour le moment pas réellement à le démontrer au sein de la Maison Blanche. En revanche, à Lyon, son absence se fait remarquer. Si l’Olympique Lyonnais a fait venir Moussa Dembélé pour avoir un finisseur en chef, l’efficacité n’est pas encore totalement au rendez-vous, en témoigne par exemple le match face à Donetsk en Ligue des Champions. Et selon Le Progrès, la soif de but de l’attaquant espagnol permettait tout de même d’augmenter largement le taux de conversion des occasions obtenues.

« L’OL va devoir retrouver son efficacité de la saison dernière (…). Memphis Depay en est, d’ailleurs, un peu le symbole. Buteur contre l’Allemagne et passeur devant la Belgique, le Néerlandais affiche une seule réalisation et la stat interpelle. Le fantôme de Mariano est venu ainsi rôder autour du Groupama Stadium et il est vrai que son obsession du but manque. On ne peut s’empêcher de penser que le Dominicain aurait prolongé l’un de ces ballons relâchés ou repoussés dans la surface de réparation de Nice », peste ainsi le quotidien régional, pour qui le départ certes très rentable de Mariano Diaz (acheté 8 ME et revendu pour 33 ME), n’est clairement pas anodin dans le début de saison mitigé de l’OL.