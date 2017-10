OL : Ce baptême du feu anglais que Myziane Maolida n'oubliera pas

Dans : OL, Europa League.

En l’absence de Mariano Diaz, Bruno Genesio a effectué un choix fort en donnant sa chance en pointe à Myziane Maolida.

Pas forcément un mauvais calcul car Everton, loin de sa meilleure forme, devait aussi se découvrir pour se sortir de la dernière place de sa poule. De quoi laisser des espaces au jeune attaquant, qui cartonne avec la réserve et s’est vu proposer un joli défi du haut de ses 18 ans. Au final, le natif de Paris a livré une rencontre correcte, sans parvenir à concrétiser plusieurs ballons intéressants, mais en tentant de se faire sa place au sein d’une défense rugueuse. Après cette première qu’il gardera très certainement en mémoire, Maolida a fait le bilan de cette sortie anglaise.

« Je suis très content de pouvoir disputer de grands matchs européens. C’est de l’expérience engrangée pour la suite. J’ai essayé d’être concentré sur mon match au maximum. J’ai fait de mon mieux pour garder les ballons et jouer avec mes qualités. Il y a eu de belles choses et d’autres moins bonnes mais je suis satisfait. C’était très important de prendre les points aujourd’hui en fin de match car cela montre qu’on est solide », a souligné celui qui a signé son premier contrat professionnel dès le mois de mai 2016, et l’a déjà récemment prolongé. Preuve que l’OL mise véritablement sur lui dans les années à venir.