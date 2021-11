OL : Caqueret ne prolongera pas si facilement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sous contrat jusqu’en 2024, Maxence Caqueret a entamé des discussions avec l’Olympique Lyonnais pour une prolongation. Le milieu de terrain souhaite s’engager sur la durée avec son club formateur. Mais le Gone a encore quelques doutes sur les intentions de ses dirigeants.

Titulaire indiscutable, Maxence Caqueret (21 ans) vient de disputer l’intégralité des huit derniers matchs de Ligue 1. C’est dire l’importance du milieu de l’Olympique Lyonnais dans les plans de l’entraîneur Peter Bosz. « Je joue plus cette année que la saison dernière, se réjouissait l’international Espoirs Français dans L’Equipe il y a deux semaines. J'ai eu un petit coup de mou qui m'a un peu freiné. Il y a eu des choix de coach aussi (Rudi Garcia). Ce n'était pas toujours juste de mon point de vue et il y a une période où je ne l'ai pas bien vécu. Mais j'ai su rester focus. »

Résultat, Maxence Caqueret a pris une nouvelle dimension, y compris aux yeux de ses dirigeants qui souhaitent prolonger son contrat. Et pour cause, le milieu relayeur arrivera à un an du terme de son bail l’été prochain. Le club rhodanien, avec une année de retard par rapport au plan initialement prévu, a donc tout récemment entamé des discussions avec son joueur, dans un premier temps afin de prendre la température. Pas de souci en ce qui concerne la volonté de Maxence Caqueret, ce dernier a bien l’intention de prolonger avec son club formateur. Mais tout ne sera pas si simple pour la direction.

Caqueret attend des garanties

En effet, Le 10 Sport ajoute que le Gone, certes à l’écoute de ses dirigeants, attend surtout des garanties sportives et financières de leur part. Maxence Caqueret espère sûrement décrocher un contrat à la hauteur de son statut dans l’équipe. Et s’assurer que l’Olympique Lyonnais compte bien sur lui pour les prochaines saisons. Apparemment, l’intéressé a encore des doutes. « Je suis concentré sur ma saison à Lyon. Et je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir, avait-il confié au quotidien sportif. Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches. Mais je me focalise sur le terrain. » La balle est dans le camp de la direction.