OL ‍: Caqueret, il y a un gros problème

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Maxence Caqueret le sait, son avenir n'est probablement plus à l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Cependant, il y a un gros souci à cet instant du mercato.

Natif de Vénissieux, et formé à l'OL, Maxence Caqueret va probablement découvrir d'autres paysages dans les prochaines semaines, car le milieu de terrain de 24 ans s'apprête à quitter son club de toujours. Motivé comme toujours durant cette phase de préparation, Caqueret ne s'économise pas en attendant de savoir où il jouera la saison prochaine. Même s'il a changé d'agent il y a quelques mois, il est convaincu de trouver une équipe qui voudra de lui, cependant les choses n'évoluent pas réellement comme le joueur lyonnais l'attendait si l'on en croit Syanie Dalmat et Hugo Guillemet qui expliquent dans L'Equipe que John Textor est toujours dans l'attente d'une vraie offre pour Maxence Caqueret. Car à moins d'un mois de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais n'a toujours aucune offre concrète dans ce dossier.

Caqueret rêve de Premier League après l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxence Caqueret (@m.caqueret)

Maxence Caqueret a un rêve, c'est de rejoindre un club de Premier League, mais pour l'instant les clubs anglais n'ont pas du tout bougé concernant le joueur de l'OL, tandis que le Bayer Leverkusen, qui avait également été cité comme un point de chute possible, n'a pas donné suite à son intérêt initial. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on reste confiant concernant la vente du milieu de terrain, c'est ce qu'a confirmé David Friio dans le quotidien sportif. « C'est un très bon joueur, je pense qu'il aura des opportunités en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Je ne mets pas de frontière (...) On a beaucoup de demandes, des clubs qui nous sondent. Quand ça va dégainer d'un côté sur certains deals, ça va générer de l'argent qui va permettre d'être réinvesti », précise le directeur sportif de l'OL, visiblement très confiant concernant le départ de Maxence Caqueret d'ici à la fin du mercato estival 2024. En attendant, le joueur est toujours à Lyon et attend de voir si cette confiance affichée par ses dirigeants se confirme réellement.